歌手で俳優の香取慎吾（４８）がＭＣを務める読売テレビのバラエティー「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）が１０日にスタートする。関西ローカルでは自身初のレギュラー。１０歳で芸能界入りし、今年で芸歴４０年目を迎えたスーパースターは“大阪の１０チャンネル”に「胸が熱くなる」ほどの感謝の思いがあるようで…。（田中 昌宏）

初めて経験する関西ローカルのレギュラー番組。オファーを受けた際には驚いたという。

「冠番組なんて、ほんと久々。歌ったりお芝居したりもさせてもらってきたけど、どちらかと言うと『バラエティー番組で育ってきた香取慎吾』という感じもあるから。うれしいし、まさかって感じもあります」

読売テレビとは、昨年９月に終了した朝の情報番組「す・またん！」で浅からぬ縁が生まれた。稲垣吾郎（５２）、草ナギ剛（５１）とともに事務所を移籍して「新しい地図」を開いた直後の“ドッキリ”体験に、恩を感じているのだとか。

「自分たちから離れるつもりではなかったはずなんですけど、テレビと離れていたんで（笑）。イベントをやっても、昔だったらカメラがたくさんあったんだけど、１台しかない。それが『す・またん！』。常に“ドッキリ”みたいにいるの。東京（のテレビ局）もいないのに、なぜか大阪から来てるって。もうすごい怪しい（笑）。そこから変な…いい関係が始まりました。胸が熱くなる思いで、感謝していました」

その草ナギも読売テレビ「草ナギやすともの うさぎとかめ」（日曜・後０時３５分）のレギュラー。たびたび共演も果たしている。

「つよぽんが『大阪に行くの、すっごい楽しみなんだ〜』って言ってて。『ちょっといいな。うらやましいな』みたいなところもあったんで」

番組ではマンスリーＭＣを迎える。今月は漫才コンビ「令和ロマン」くるま。

「お仕事をしたことがないんです。漫才も見たことがない。スタッフの方から『くるまさんどうですか？』って話があって、直感的にぜひご一緒したいと。でも、なかなか連絡がつかなかった。人生で初めて僕から（インスタグラムの）ＤＭっていうのを送ってみたんですけど、しばらく返事がなくて…。『本物と思わなかった』って言ってました（笑）」

番組が企画の芽を木や花へと育てていくように、プライベートでも長年かわいがっている観葉植物があるのだとか。

「シンゴニウム、っていうのがあるんですよ。しんごつながりで１０年くらい前、誰かにもらったのかな。あんまりそういうことをやらないんですけど、１年くらい前に土を換えてみたんです。グレーのさらさらした、オシャレなやつに。その土がきっと、間違ってたんですね。だいぶ調子が悪い…（笑）」

コンサートなどで幾度も大阪に足を運んだが、じっくり腰を据えるのは初体験と言っていい。

「さっきびっくりしたのは、関西弁。（事前番組を）収録していたら、ディレクターさんやカメラマンさんが３人ぐらいでブワーッと話していて。（思わず進行を遮って）『ちょっといいですか？ すごい関西弁ですね』って。案外、大阪の街にも出たことがないんです。ロケもあるみたいなんで、楽しみですね」

〇…番組コンセプトは「新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る」という斬新なものだ。香取は「だからね、結構ちゃんとやんなきゃいけないの（笑）」と視聴者のような厳しい目線でＭＣに臨む。「Ｘ（旧ツイッター）とかすごい（エゴサーチして）見る方なんで。『＃しんごのめ』でチェックします」と、ダイレクトな意見を心待ちにしている。