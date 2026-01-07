今年のドラフト戦線も逸材がそろう。高校生の目玉は昨春センバツＶ、夏の甲子園８強に導いた横浜の最速１５４キロ右腕・織田翔希（２年）と、１９４センチ、１０１キロの恵まれた肉体を誇る山梨学院の投打二刀流・最速１５２キロ右腕の菰田陽生（２年）だ。大学生では、昨秋の明治神宮大会で１０者連続奪三振の離れ業を演じた立命大の最速１５１キロ左腕・有馬伽久（がく、３年）に、スカウト陣の熱視線が注がれる。

関西学生リーグで１０戦全敗を喫した２０２４年春から、昨秋は明治神宮大会で初の準優勝。Ｖ字復活した名門・立命大の中心に、ドラフト１位候補左腕の有馬がいる。「金丸さん（関大から中日）や高校（愛工大名電）、大学の先輩でもある（ＤｅＮＡの）東さんのレールに乗って、ドラフト１位で後を追っていきたい」と決意を示した。

１年春からリーグ戦に登板し、昨春は４勝（２敗）、防御率１・７９で最優秀投手に輝いた。昨夏は大学日本代表として日米大学選手権に出場。大学全国デビューとなった明治神宮大会では、東農大北海道との１回戦で１０者連続奪三振をマークし、関大・山口高志（元阪急）の大会記録「８」を５３年ぶりに塗り替えた。準々決勝の明大戦では６回２／３を無失点に抑え、同校では初めて東京六大学勢を撃破した。「ベストパフォーマンスを出せば通用すると思っていた。証明できたのは、すごく自信になった」と胸を張った。

背中を押す存在がいる。高校３年の６月、同級生部員の瀬戸勝登（しょうと）さんが心不全で亡くなった。悲しみのなか、ナインは「勝ち登れ 頂点へ」を合言葉に、工藤公康（元ソフトバンク監督）を擁して４強入りした１９８１年以来、４１年ぶりに夏の甲子園でベスト８に進出した。現在も、年末には皆で瀬戸家を訪れる。明治神宮大会には、勝登さんの両親が毎試合、応援に来てくれた。

明るく、ムードメーカだった瀬戸さん。冗談を言い合う間柄だったという。２２年夏、有馬は勝登さんの写真をポケットに忍ばせ、エース兼主将として腕を振った。「忘れられない。野球を続ける以上は『勝登のためにも』というのは常にある。何か苦しいことがあったときに思い出すと、もっと頑張らないといけないと思える」。“誰かのために”が、自分をより強くすると教えてくれた友へ。９か月後、必ず吉報を届ける。（瀬川 楓花）

◆有馬 伽久（ありま・がく）２００４年７月２９日、奈良・田原本町生まれ。２１歳。平野小１年から軟式の平野パイレーツで野球を始める。田原本中では軟式野球部でプレー。愛工大名電では１年夏からベンチ入り。立命大では昨秋に１９年春以来のリーグ優勝。最速１５１キロ。変化球はスライダー、ツーシーム。１７５センチ、８０キロ。左投左打。