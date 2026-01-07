ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。

道しるべは、育成の星となったコンビだ。長崎は世界に羽ばたいた千賀（メッツ）に憧れ、「育成から今はメジャーで活躍されている偉大な選手。そこを目指し、頑張ります」と意気込んだ。最速１４５キロだが、１年前から本格的にトレーニングを始めたばかりで、今が伸び盛り。入団時の１４０キロ台中盤から体力強化で一気に１５０キロを超えた大先輩のように、大変身を誓った。

特技は裁縫とルービックキューブ。「指先が器用」と多彩な変化球を操る一方で「全て使えるけど、三振を取れる球がないのが短所」と自己分析した。ただ、千賀も“お化けフォーク”の習得はプロ入り後。「ソフトバンクさんはすごい設備。データも使いながら、自分に適したものを見つけたい」と目を輝かせた。

原動力は、女手一つで育ててくれた母・香澄さん（５２）への感謝だ。「絶対に恩返しをするという気持ちは誰よりも強いです」。その境遇は、千賀と同期で育成入団した甲斐（現巨人）とも重なる。２人のレジェンドを手本に無限の将来への一歩を踏み出す。（安藤 理）

◆長崎 蓮汰（ながさき・れんた）２００７年６月１１日、大阪・豊中市生まれ。１８歳。豊島小１年時に豊島パワーズで軟式野球を始め、豊中市立第四中では豊中シニアに所属。滋賀学園では２年春からベンチ入りし、２年夏と３年春に甲子園出場。１８７センチ、８５キロ。右投右打。背番号１５５。