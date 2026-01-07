ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。

高校でかなわなかった下克上はプロで実現する。身長１６８センチの江崎は「この体も最大限に生かせば、関係ない」と言い切った。目標とし、参考にする選手は牧原大。２５年は育成出身で初の首位打者に輝いたことで、さらに憧れを強くした。「自分も首位打者を目標に」と“２世”に名乗り。周東ら球界の俊足はもちろん、陸上選手の動画も研究して磨いた５０メートル走５秒９の脚力を生かし、スピード感あふれるプレーをアピールする。

愛知から福井工大福井に進学。「自立、人として成長したくて県外に」と、中学生にして厳しい道を選んだ。しかも地元の強豪だけではなく、東海大相模、大阪桐蔭、報徳学園、智弁学園など全国屈指の名門からの誘いもありながらの選択。「トップチームでやらせてもらうより、強豪を倒したかった」。自ら壁に挑んできた男にとっては、育成からのスタートも望むところだ。（安藤 理）

◆江崎 歩（えざき・あゆむ）２００７年９月１８日、愛知・安城市生まれ。１８歳。桜井小時代はソフトボールチームの安城桜井ＳＢＣでプレーし、桜井中ではボーイズリーグの西尾ボーイズで全国大会出場。福井工大福井では１年春からベンチ入りし、２年秋から主将。甲子園出場はなし。１６８センチ、６７キロ。右投左打。背番号１４４。