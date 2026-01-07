ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。

どっしりとした体に積まれたエンジンは無限だ。大商大の関西六大学野球リーグ７季連続Ｖの立役者。４年春の大経大戦では、２日連続の完投勝利で優勝を決めた鈴木豪は「強気な投球とタフさが武器です」と、分厚い胸を張った。最速１４７キロのサイド右腕は１年目から「開幕１軍」と「新人王」を宣言。「勝ちパターンとして毎試合投げたい」と、具体的なイメージを描いた。

先発ではなく、リリーフを志望。しかも、脚光を浴びやすいクローザーよりもセットアッパーに“立候補”した。０９年には摂津がセットアッパーとして新人王と最優秀中継ぎに輝いた。「ホールドは同点、ぎりぎりで勝っている場面。難しいと思って。セーブも前の投手がいないとつながらないし、すごく重要」。目標の一つはシーズン最多登板の球団記録。１７年の岩崎（現オリックス）と１８年の加治屋（現楽天）が残した７２試合を「超えてみたい」と宣言した。

自慢のスタミナは投げ込みで培ってきた。大商大では、試合で１００球以上を投げた後もブルペンで５０球。「投げすぎくらいでないと落ち着かない」。連日の完投も志願。右肩を痛めて４年秋は登板なしに終わったが、契約後のメディカルチェックでは異常がなかった。今後はプロの調整も学び、「投げること以外でも成長を」と、次のステージを見据えた。

大好きなサウナは週４〜６日。回復と同時に「落ち着いて考えられるので（投球術などが）ひらめく」というひとときだ。大阪・八尾市の“行きつけ”では「常連の方々と仲良くなっています」とニヤリ。その名の通り、豪快なキャラクターで常勝軍団に飛び込む。（安藤 理）

◆鈴木 豪太（すずき・ごうた）２００３年８月３１日、滋賀・長浜市生まれ。２２歳。湯田小２年から浅井西スポーツ少年団で軟式野球を始め、浅井中では軟式のＪＢｏｙ’ｓでプレー。東海大静岡翔洋では甲子園出場なし。大商大では１年の全日本大学選手権で公式戦初登板。３年春、４年春に関西六大学リーグＭＶＰ。１７５センチ、８５キロ。右投右打。契約金６０００万円。年俸１１００万円。背番号２６。