¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×¡Ê£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÐ¹õÂçÏÂ¡Ê¿ûÀ¸¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Æ±¶É¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¿ûÀ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃæ¿È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿¼¤¤½ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¶¦´¶¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Öº³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¸«¤¨Êý¤Ï°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Æ¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ãæ¹âÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ëÁ°¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÉÕ¤±¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤È¤·¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Æ£¿¹¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£¶¦±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£³£°¡ÊºÐ¡Ë¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¡Ëµ¤¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹äÎÏ¤Ï¡ÖÃ¯¤·¤â¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤ä»ä¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡£¿ûÀ¸¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤¬¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ê¥É¥é¥ÞÆâ¤Ë¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯£±ÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª£±ÏÃ¤ò¸«¤¿¤é£²ÏÃ¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£