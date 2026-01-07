ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャーズセンターで入団会見を行った。ひな壇で背番号「７」のユニホームを手渡したアトキンスＧＭは、悲願の日本人大物選手を獲得し「和真のような選手を獲得できたことは、我々にとって大きな次の一歩。トロントを選んでくれてありがとう。きょう私たちは、間違いなくより良いチームとなりました」と感無量の面持ちで語った。

一昨年のオフには、大谷翔平投手、山本由伸投手を巡り、最後までドジャースと争奪戦に残りながら、獲得に失敗した。昨オフは佐々木朗希獲得を目指すも、三度、ド軍の後塵を拝し「シルバーメダルの常連」ともささやかれたが、ついに日本から大物獲得に成功した。

「（もちろん）山口俊、菊池雄星の名前も忘れてはいけません」と、過去の”侍ブルー”の名前を出しつつ「そして、きょうの日は、極めて嬉しく、この契約について心から良かったと感じている」と、悲願の”ゴールドメダル”獲得に目を細めた。

会見の場で岡本は、ＷＢＣ参加の意欲も語った。同ＧＭは「そこは、サポートに始まり、サポートに終わると感じている。そこには、いろいろな要因や不確定要素も含まれるが、我々は岡本と代理人を含めて、彼の決断がうまくいくように全力を尽くしたい。我々は共に考えていきたい。我々は、組織としてＷＢＣを大きく支援していることも重要な部分。それは、野球界にとって素晴らしいことだから」。適応力を養う重要なメジャー１年目のキャンプ中の、一時離脱など考慮すべき点はあるが、岡本側と連携し、最善を尽くす姿勢をみせた。