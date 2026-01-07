元フジテレビでフリーの加藤綾子アナウンサーが、子どもと公園を訪れた様子アップした。

７日までに自身のインスタグラムを更新し「明けましておめでとうございます」「２０２６年もどうぞよろしくお願い致します」とまずは新年のあいさつ。２枚目の写真では、ブランコに乗る娘と遊ぶ姿をアップ。「今年も沢山ブランコで遊ぶぞー！」とママの一面をのぞかせた。

キャスケットを目深に被ってやや変装するも、美ぼうは隠しきれず。フォロワーは「綾子さん、やはり美しいですね」「微笑（ほほえ）ましいお写真ですね」「ママしてるね」「こんなママ最高だな〜」「大きくなりましたねー」「綺麗なママ」とほれぼれしていた。

２０１６年にフジテレビを退社した加藤アナは、２１年６月７日に、スーパーマーケットの運営や食品の輸入などを手掛ける年上の会社社長と結婚。２２年９月末には、メインキャスターを務めたフジテレビ系「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」を卒業。２３年１２月には第１子女児の出産を発表し、活動をセーブしていた。２５年４月から「ナゼそこ？＋」のＭＣに就任し、約２年半ぶりにレギュラー番組に復帰した。