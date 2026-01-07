アメリカに拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が初めて出廷し、無罪を主張しました。トランプ政権による軍事作戦については、アメリカ国内でも反対派と賛成派に分かれ衝突が起きているほか、国際社会からは非難の声が相次いでいます。

ベネズエラへの軍事作戦に踏み切ったトランプ大統領の「真の狙い」はどこにあるのか？ 今、注目されている「言葉」があります。トランプ氏は3日の会見で、その言葉を口にしました。

トランプ大統領

「『モンロー主義』は極めて重要なものだが、我々はそれをはるかに超えた。今や人々はそれを『ドンロー主義』と呼ぶ」

「モンロー主義」や「ドンロー主義」。あまりなじみがない言葉ですが、大切なキーワードだということです。ここからは、日本テレビ報道局特別解説委員・小栗泉さんの解説です。

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「トランプ氏が『モンロー主義』をはるかに超えたと主張するのが『ドンロー主義』なんです。まず『モンロー主義』とは、アメリカの第5代大統領のモンローが今からおよそ200年前の1823年に発表した外交方針で、『アメリカは、ヨーロッパ諸国の戦争や内政に関わらないから、ヨーロッパ諸国も“アメリカ大陸”には手を出すな』という内容です。『相互不干渉』や『孤立主義』と呼ばれるアメリカの伝統的な立場の1つです」

――これを意識してトランプ氏が使ったのが「ドンロー主義」ということ？

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「はい、『モンロー主義』にトランプ氏のファーストネーム『ドナルド』をひっかけて『ドンロー主義』というわけです。ただ、トランプ氏は『モンロー主義』を拡大して、『アメリカ大陸』を『西半球』とし、敵対する勢力を排除するだけでなく、いわば、アメリカの支配下に置くことを最大の狙いとしているようです。『ドンロー主義』と『西半球』がこれからキーワードになりそうです」

――北半球や南半球はよく聞きますが、「西半球」とは？

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「トランプ政権がどこまでを『西半球』とみなしているのか、アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授に伺ったところ、必ずしも明らかになっておらず線引きは難しい、といいます」

「この『西半球』は、ヨーロッパから見た西側。確実に含まれるのは、南北のアメリカ大陸です。カナダ、アメリカ、そして、今回のベネズエラも含む『中南米』、ラテンアメリカの諸国となります」

「トランプ氏は今回の作戦後、アメリカに敵対的なコロンビアへの軍事作戦まで口にしましたし、北米大陸の北東に位置するグリーンランドも『絶対に必要だ』と語り、領有への野心をあらわにしていますので、トランプ政権の考える『西半球』には、グリーンランドも含まれると考えられます」

――その西半球を「支配」しようということなんですね

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「そうですね、トランプ氏はこの『アメリカの勢力圏』を重視し、ここは絶対に守るという姿勢です。となると、その他の地域、例えば、同盟国・日本はアメリカが守りたい『西半球』に含まれているのか？という議論になるのですが、小谷教授によると『日本は含まれていないだろう』と指摘します」

■「日本は重要なパートナー」確実なものではなくなった

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「少なくともオバマ政権以降、アメリカの中でも『これからはアジアの時代』『日本は重要なパートナー』という共通認識がありました。しかし、今回、トランプ氏が西半球重視を明確に打ち出し、『アジアが最も大事』『日本は重要なパートナー』という考えは確実なものではなくなった、と小谷教授は指摘します。だからこそ、小谷教授は『拡大した西半球』に日本も含めてもらうよう、トランプ氏に話していくことも、日本の安全保障を考える上で必要な視点だとも話しています」

――こうした中で高市首相は、アメリカに明確な批判の姿勢は示していない状況ですね

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「高市首相は直接的な評価は避け、「法の支配」を尊重すること、ベネズエラの民主主義が回復することに向けた外交努力を進める、と慎重な姿勢です。国際法違反だという声がアメリカ国内にも根強い軍事作戦に打って出たトランプ政権に対して、『力による現状変更』は認められないものの、『支持も非難もしない』というのが日本の立場です」

「これについて元駐米大使の杉山晋輔氏は、『高市首相が言っていることは非常に歯切れが悪く聞こえるかもしれないが、今の日本の立ち位置、対中国の関係などを考えると、トランプ氏やアメリカとうまくやらないということは、あり得ない選択だと思う。トランプ氏のドンロー主義の中身はまだはっきりとわからないところがあるので、特に、トランプ氏やその周辺と意思疎通をよくして、東アジアを放っておくとアメリカの利益になりませんよ、と言っていくことが非常に大事な時だと思う』ということでした」

