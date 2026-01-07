Ê¿Í´Æà¡¢·î£¹¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×½Ð±é·èÄê¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¥ä¥ó¥¡¼ÌòÆÃ¹¶Éþ¤Ë¡ÖÉáÃÊÃå¤Ç¤â¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
½÷Í¥Ê¿Í´Æà¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê12ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸øÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤¿¤¬¤ß¡¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
Ê¿±é¤¸¤ëËÙÅÄ¿¿Íý°¦¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤Þ¤ê¤¢¡Ë¤Ï¸Ð²»ÇÈ¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡£¿ÆÍ§¤Î¤¿¤á¤Ê¤é´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤µÁÍý¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£16ºÐÅö»þ¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÊª¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¶¶ËÜ¤È¤Ï±Ç²è¡Ö´ñÀ×¡×¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ÏÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÉáÃÊÃå¤Ç¤â¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¸»ú¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡É¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Öº£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¿¿Íý°¦¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ð²»ÇÈ¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âËè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¸«¤ë¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃÈ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÌëÏª»ëÍè¡Ê¤è¤í¤·¤¯¡Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£