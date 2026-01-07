ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。ロス・アトキンスGMは岡本へのサポートを約束した。

会見で岡本へのサポートについて質問されると「すべてはサポートから始まり、サポートで終わる」とし「和真本人、そして彼のリーダーシップや代理人と一緒に、あらゆる判断を進めていく。考慮すべき要素や変数は多いが、それらをすべて一体となってやっていく」と伝えた。

岡本の魅力について「長年にわたって彼を見てきたが、その過程自体が本当にエキサイティングだった。これまでのキャリアは素晴らしいものだし、攻守両面でのインパクトがある。打撃面の能力は非常にダイナミックで、我々のチームにとてもよくフィットする。高い球速に対しても、あらゆるタイプ、あらゆるレベルの投手に対して、ただコンタクトできるだけでなく、強く打ち返すことができる。その点は、こちらが求め得る最高レベルの長所だと思っている」と力説。守備面に関しても「彼自身が非常にうまく答えてくれたが、組織に対して複数の形で貢献できるような体制を整えている。今後も彼とはその点について対話を続けていくが、チームを最優先に考えてくれる姿勢は、私たちにとって極めて魅力的だ」と複数ポジションをこなす覚悟の岡本に感謝した。

また、今年3月に行われるWBCへの出場については「また、私たちは組織としてWBCを非常に重視し、強く支持しているという点も強調しておきたい」と容認を示唆した。

現時点でのチーム内での役割や起用法については「彼が日々チームにインパクトを与えてくれることを楽しみにしているし、その形は一つではない」としつつ「攻撃面での貢献は明らかで、守備の多様性も私たちにとって大きな魅力だ。これは、組織としてこれまでも重視してきた部分でもある」と語った。