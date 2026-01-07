水揚げされたエンタクミドリイシとミドリイシ。立教大の大久保教授は飼育しながら生態を観察している＝２０２５年１２月２２日、藤沢市内

神奈川県横須賀市の佐島漁港沖で南方系テーブル状サンゴの国内最北限となる分布が初めて記録された。サンゴ研究で知られる立教大環境学部開設準備室の大久保奈弥教授（４９）＝藤沢市＝を中心とした研究グループが２０２５年１２月、日本サンゴ礁学会の英文誌で発表した。地球温暖化の進行に伴うサンゴの分布の北上や、相模湾における海洋環境の変化が進んでいることを示した。大久保教授は「これまでサンゴと無縁だった湘南や三浦半島の地域で『サンゴとの共生』を考えていくための出発点になる」と強調する。

記録されたのは、緑色や褐色のテーブル状サンゴ、エンタクミドリイシとミドリイシの２種。本来は、熱帯や亜熱帯など暖かい地域に分布し、九州以北や台湾北部でも確認されている。

これまで日本における北限の分布は、太平洋側では０７年に千葉県館山市波左間（北緯３４度５８分）、日本海側では２０年に長崎県対馬市（同３４度２４分）で記録。相模湾内でも同年に湯河原町福浦沖で生息が報告されていたが、今回はさらに高緯度となる佐島漁港沖（同３５度２２分）で分布が拡大していることが分かった。