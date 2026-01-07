タレントの鈴木奈々（37）が6日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）に出演。再現VTRに挑戦も収録前日に急きょ取り直したことを明かした。

「超意外な食べ物が恐ろしい凶器となる」の再現VTRでの紹介に、鈴木奈々が挑戦。「時短料理で妻ピンチ！きゅうりがスッポリ」のVTRで大急ぎでマカロニサラダをつくり、味見をした際にきゅうりが食道に詰まってしまった妻役を演じた鈴木。

VTR後、MCの笑福亭鶴瓶が「奈々も演技うまい」と絶賛。だが、鈴木は「でも、私…あれ再撮影したんです」と撮り直したことを告白。理由を聞かれると「仰天ニュースの上の人が私の演技NG出て…」と明かした。

そのため「昨日いきなり呼び出されて…」と収録前日に撮り直したことを伝えた。続けて「仰天ニュースの上の人が…私の演技を…」と繰り返すと、鶴瓶は「あっはっはっは。めっちゃおもろいよな。仰天ニュースの上の人って」と大笑いした。

共演者たちから「どこのパート?」と再撮影したパートについて質問が飛ぶと「痛がってるところが…私の演技がヘタクソすぎて…」とした。「誰が言ってたの?」と振られると「仰天ニュースの上の人が…」と再度伝えて笑わせた。