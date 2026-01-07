¹Åç¡¡·ªÎÓÎÉÍù¡Ö¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×Á°¼é¸î¿À¤¬½é¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤òÃ¥¤¦
¡¡¹Åç¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë6Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÀèÈ¯»ÅÍÍ¤ÇÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·ªÎÓ¤ÎÀèÈ¯¸µÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¡ÊÎ©¾ì¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ï6ÏÈ¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢³«Ëë1·³¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤Èº£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¸Î¶¿¤Î°¦ÃÎ¤Ç²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£¿¹±º¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç»î±¿Å¾¤ò³«»Ï¡£¡Ö¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¡Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÎ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯Å¬±þ¤Ë¸þ¤±¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÂçºå¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤ÆÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¡Ëº£¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë1¡¢2²óÆþ¤ì¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µå¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡24Ç¯10·î¤Ë±¦Éª¤ò¼ê½Ñ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ïº£·îÃæ½Ü¤ÎÁª¼ê²ñ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¶¥Áè¤ËÈ÷¤¨¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Îµå¼ï¤Ç¶¯¼å¤Ï¤Ä¤¯¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¥«¡¼¥Ö¤Ê¤é130¥¥í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬120¥¥í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï110¥¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µå¼ï¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Åêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤È¤«¡¢Í·¤Ó¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡ÇÛµåÌÌ¤âÀèÈ¯»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î»þ¤Ï150¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¡£ÀèÈ¯¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Îµå¼ï¤Ç¤â´ËµÞ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÊÀèÈ¯¤Ç¤â¡Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡×¡£¿·¶ÃÏ³«Âó¤ØÃÏÆ»¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë