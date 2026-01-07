¡Ö·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¡×FCÅìµþGM¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÊä¶¯¤ÎÎ¢Â¦¡É¡£¤Ê¤¼´°Á´°ÜÀÒ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡2026Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤àFCÅìµþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Î¾®¸¶¸÷¾ë»á¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£µÆü»þÅÀ¤Ç¤Î¿·ÀïÎÏ¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæñ¥¡ÊGK¡Ë¡¢°ðÂ¼È»æÆ¡ÊDF¡Ë¡¢¿û¸¶ÍªÂÀ¡ÊMF¡¿¾º³ÊÁÈ¡Ë¡¢ÅÄÃæ´õÏÂ¡ÊMF¡¿¾º³ÊÁÈ¡Ë¡¢¶¶ËÜ·ò¿Í¡ÊDF¡Ë¡¢ÎëÌÚÉö¡ÊDF¡¿¾º³ÊÁÈ¡Ë¡¢ÈøÃ«¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥ó¥Á¥Í¥É¥¥¡ÊFW¡¿¾º³ÊÁÈ¡Ë¡¢»³ÅÄÉö´î¡ÊMF¡Ë¤Î£¸Ì¾¤Ç¡¢Éüµ¢ÁÈ¤Ï¡¢ÌÚËÜ¶³À¸¡ÊDF¡Ë¡¢Âç¿¹ÍýÀ¸¡ÊDF¡Ë¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊMF¡Ë¡¢ÅìÎ÷ÂÀ¡ÊDF¡Ë¤Î£´Ì¾¡£¤Ê¤ª¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡ÊFW¡Ë¤ÈÄ¹ÁÒ´´¼ù¡ÊFW¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¸ò¾Ä¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹ÁÒ¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®¸¶GM¤Ï¤½¤Î¶ìÏ«¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤â¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆFCÅìµþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Îº´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾®¸¶GM¤Ï¡ÖÄÌÇ¯ÄÌ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¡ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¹ÁÒ¤Èº´Æ£¤Î³èÌö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
