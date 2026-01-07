「日本人にイ・ガンイン級の期待をしたのが間違い」今季１得点…W杯出場戦士の不振に韓国メディアが辛辣批評「ファンも不満を抱いている」
マジョルカに所属する浅野拓磨は、１月４日のジローナ戦で、３か月以上ぶりに先発の機会を得たものの、見せ場を作れずに64分で交代となった。
加入２年目の今季はまだ１ゴールで、昨季と合わせても３得点と結果を残せていない。
そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、かつてマジョルカで活躍した韓国代表MFを引き合いに出し、「日本人選手にイ・ガンイン級のパフォーマンスを期待したのは間違いだった。マジョルカの誤った判断は、39試合でわずか３得点という大不振を招いた」と題した記事を掲載。「イ・ガンインの穴を埋めるため、日本代表を連れて来る試みは崩壊した」と報じた。
「浅野の不振は、日本のファンだけでなく、マジョルカのファンにも不満を抱かせている。2023年夏にイ・ガンインを失ったマジョルカは、彼の不在を痛感していた。攻撃の要を失ったことで、チームの戦力は急落した。降格の危機に瀕し、リーグ戦終盤に追い上げ、辛うじて残留を掴んだ」
同メディアは、「イ・ガンインの不在を痛感したマジョルカは、代役として日本代表の浅野を起用した。浅野はすでにヨーロッパに適応しており、大きな懸念はなかった」「しかし、マジョルカでは完全に失敗に終わった。フリーエージェントで契約できたのは、むしろ幸運だったと言えるだろう」と続け、こう締め括っている。
「マジョルカは浅野にイ・ガンイン級の活躍を期待していたが、今や期待値を下げる必要がある時期を迎えている」
カタール・ワールドカップのドイツ戦で決勝ゴールも挙げた31歳は、状態を上げ、日本代表に復帰できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
