料理研究家でタレントの園山真希絵が４８歳の誕生日を迎え、パーティーの様子が公開された。

夫でミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩが７日までに自身のインスタグラムを更新。「１月某日、うちのコギャル（妻）が４８歳を迎え、ご友人がパーティーをひらいてくれました」と報告した。

園山はなんと、セーラー服のコスプレ姿！ＴＡＫＥＳＨＩは「妻がセーラー服だと分かっていたら、学ランで行ったのに〜、、、別居婚のため到着してから妻のコスプレを知り、ペアルックならず」と笑顔の絵文字をつけた。

たくさんの友人たちが駆け付け「オレよりも長いお付き合いの皆さまとお話しできて、とても幸せな時間となりました」「妻のために楽しいパーティーをありがとうございました」と感謝した。

園山は２０２５年１０月に放送されたフジテレビ系「昭和平成の名場面５０連発！あの人ビフォーアフター」で、作詞・作曲家・ミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩとの結婚を発表。２０２４年３月１５日に結婚していたと明かした。また「私達は最初から別居婚」とも明かしている。