今日7日は低気圧が北海道に接近。午後は北海道から北陸で次第に雨や雪の範囲が広がりそう。落雷や突風が吹くおそれも。関東は昨日6日より寒くなり、沿岸部は所々で雪。路面の凍結などにご注意を。

雨や雪の範囲が広がる 午前中は関東で雪も

今日7日は、日本海にある低気圧が急速に発達しながら北海道に近づき、前線が夜には北海道から北陸付近にのびるでしょう。低気圧や前線が近づく午後は、次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。北陸と東北は雨の所が多く、落雷や突風が吹くおそれもあります。夜になると雪のエリアが広がるため、路面状況の変化にご注意ください。風が強まり、北海道はふぶく所があるでしょう。





また、関東の南を進む低気圧の影響で、局地的に雨や雪が降りそうです。朝は千葉県や茨城県など関東の沿岸部で、雪の降る所があるでしょう。積もることはなさそうですが、平地でも雪がまじる可能性があります。昼頃には雨がやんで、天気は回復するでしょう。九州は晴れ間があっても、急な雨に注意が必要です。沖縄は雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。

北日本中心に寒さ和らぐ 関東は真冬並み

最高気温は、昨日6日と同じくらいか高い所が多いでしょう。



北海道や東北、北陸では南よりの風が強まって、日中の寒さは和らぎそうです。札幌は2℃と、4日ぶりにプラスの気温になるでしょう。金沢は11℃と3月中旬並みの予想です。積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。



関東は昨日より低い所がほとんどで、8℃前後の所が多いでしょう。真冬のような寒さになり、北よりの風がいっそう冷たく感じられそうです。東海から九州は昨日と同じくらいで、平年並みか高いでしょう。高知など15℃くらいまで上がる所もあり、日差しが暖かく感じられそうです。