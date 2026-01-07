NY株式6日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均　　　49489.04（+511.86　+1.05%）
ナスダック　　　23540.26（+144.44　+0.62%）
CME日経平均先物　52160（大証終比：-530　-1.02%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10122.73（+118.16　+1.18%）
独DAX　 24892.20（+23.51　+0.09%）
仏CAC40　 8237.43（+25.93　+0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.467（+0.017）
10年債　 　4.173（+0.012）
30年債　 　4.861（+0.011）
期待インフレ率　 　2.276（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.028）
英　国　　4.480（-0.026）
カナダ　　3.442（+0.022）
豪　州　　4.793（-0.005）
日　本　　2.113（-0.004）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.90（-1.42　-2.43%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4493.70（+42.20　+0.95%）

ビットコイン（ドル）
92341.25（-1754.24　-1.86%）
（円建・参考値）
1446万0640円（-274714　-1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ