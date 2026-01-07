ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５１１ドル高 シカゴ日経平均先物は５万２１６０円
NY株式6日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均 49489.04（+511.86 +1.05%）
ナスダック 23540.26（+144.44 +0.62%）
CME日経平均先物 52160（大証終比：-530 -1.02%）
欧州株式6日終値
英FT100 10122.73（+118.16 +1.18%）
独DAX 24892.20（+23.51 +0.09%）
仏CAC40 8237.43（+25.93 +0.32%）
米国債利回り
2年債 3.467（+0.017）
10年債 4.173（+0.012）
30年債 4.861（+0.011）
期待インフレ率 2.276（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.028）
英 国 4.480（-0.026）
カナダ 3.442（+0.022）
豪 州 4.793（-0.005）
日 本 2.113（-0.004）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.90（-1.42 -2.43%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4493.70（+42.20 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
92341.25（-1754.24 -1.86%）
（円建・参考値）
1446万0640円（-274714 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
