ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロ円は再び売りが優勢となっており、１８３円台前半に値を落としている。本日の２１日線が１８３．３５円付近に来ているが、その水準で上値が抑えられており、上値抵抗に変化した兆候も出ている。



本日はドイツの１２月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表になっていたが、インフレ圧力は予想以上に緩和した。しかし、エコノミストからは、２０２６年にかけてインフレがさらに大きく低下する可能性は低いとの指摘も出ている。



１２月のＨＩＣＰは前年比１．８％と、１１月の２．３％から鈍化したが、ドイツ経済の弱さがインフレを押し下げているという。一方、サービス価格上昇が依然として強い点にも着目。サービスインフレは前年比３．５％で３カ月連続の横ばいとなっており、今後も賃金上昇が労働集約型のサービス価格を押し上げる可能性があるという。



そのため、インフレはＥＣＢの目標である２％を大きく下回る水準まで低下する可能性は小さいと結論づけている。



EUR/JPY 183.07 USD/JPY 156.60 EUR/USD 1.1691



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

