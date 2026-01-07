NY原油先物2月限（WTI）（終値）

1バレル＝57.13（-1.19 -2.04%）



ニューヨーク原油の２０２６年２月限は反落。ベネズエラの混乱を背景とした買いは続かず、売りが優勢となった。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの増産もあって、昨年に続き今年も供給過剰となる見通しであることが重し。また、１－３月期は一年間で最も需要が弱い時期であることも圧迫要因。



時間外取引で２月限は売り買いが交錯しつつも、一時５８．８７ドルまで強含み。ただ、通常取引開始後は売りが優勢。５６．８５ドルまで下落し、週明けの上げを帳消しにした。



MINKABU PRESS

外部サイト