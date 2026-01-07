昨年末に結成された男性7人組「TAGRIGHT」が6日、東京・日本青年館ホールで7日からのショーケース初開催を前に報道陣にお披露目された。メンバーの西山智樹（25）は「3年以内にアリーナ、5年以内にドーム」と大きな目標を掲げた。

グループは、timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」で惜しくも落選した西山と前田大輔（25）が中心になって結成。昨年6月に芸能事務所ホリプロ入りし、メンバー探しのプロジェクト「TAG SEARCH」を始め、小林大悟（23）ら5人を加えた。グループ名には「TAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という思いを込めた。

この日は西山が作詞・作曲を手がけたプレデビュー曲「FOREVER BLUE」を披露。「苦い思いがあった過去を払拭するための応援歌」（西山）で疾走感あふれるサウンドが特徴。メンバーはそれぞれのソロパートを担当しながら、一糸乱れぬダンスを見せつけた。

西山と前田がメンバー入りを夢見たtimeleszは今や冠番組やメンバーのドラマ出演など勢いが止まらない。2人は菊池風磨（30）からの連絡が励みになっていると明かし、西山は「いつか同じステージに立てるように背中を追っていきたい」。前田は「音楽番組でご一緒したい」とtimeleszとの共演を目指す。打ち負かす“敵”ではない。西山は「敵は自分たち。実直に課題を課して活動していきたい」と、グループ名通りに個性を大事にして自分たちの道を突き進んでいくことを誓った。

◇西山 智樹（にしやま・ともき）2000年（平12）2月23日生まれ、東京都出身の25歳。趣味は料理。

◇前田 大輔（まえだ・だいすけ）2000年（平12）8月30日生まれ、富山県出身の25歳。特技は野球。

◇小林 大悟（こばやし・だいご）2002年（平14）1月21日生まれ、東京都出身の23歳。趣味は散歩。

◇今井 魁里（いまい・かいり）2003年（平15）2月24日生まれ、大阪府出身の22歳。趣味はランニング。

◇岸波 志音（きしなみ・しおん）2003年（平15）10月15日生まれ、千葉県出身の22歳。趣味は犬と遊ぶこと。

◇若松 世真（わかまつ・せいま）2003年（平15）12月25日生まれ、岐阜県出身の22歳。趣味はサウナ。

◇ジェイ 2005年（平17）2月28日生まれ、米国出身の20歳。趣味はテニス。