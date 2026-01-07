女子ゴルフで日本ツアー通算5勝の原英莉花（26＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が6日、都内でスポニチなどのインタビューに応じ、今季から本格参戦する米女子ツアーへの覚悟を語った。昨季は米下部ツアーを主戦場に戦い、8月に初勝利を飾るなどポイントランク5位で昇格。来月15日に27歳を迎えるツアールーキーは、2026年のテーマに「返」を掲げ、恩返しの一年とすることを誓った。（取材・構成 中村 文香）

柔らかいほほ笑みの奥に、揺るぎない覚悟が宿っていた。高揚感だけでない、新天地で戦い抜くという強い意志。来月15日に27歳の誕生日を迎える原が、いよいよ世界最高峰のツアーに挑む。

「ずっとこのツアーで戦いたい思いを持ってきました。ここから、という気持ち。やっぱり今年は勝ちたい思いが凄く強くて、頑張りたいなって思っています」

人気と実力を兼ね備えメジャー3勝を含む日本ツアー通算5勝の実績。そんな原が日本のシード権を放棄してまで選んだのが米下部ツアーだった。時に練習場がない会場もある過酷な戦い。それでも毎日が充実していた。

「年齢的にも今だなって。帰りたいと思ったことは一度もありません。新しい環境で、新しいコースと向き合うことが楽しかった。生きたいように生きさせてもらえて、周りの皆さんに感謝です」

試合がない期間も米国に残り、練習を重ねた。8月のワイルドホース・レディース・クラシックで初勝利を飾るなどポイントランク5位に入り念願のツアーカードを獲得した。米ツアーに初出場した19歳の時から描く夢が実現した瞬間だった。

「カードを受け取ったときはホッとしました。自信になったのは、のびのびやる精神ですね。日本だとOBを恐れて刻む選択もあった。それがコースの設計と向き合う感覚に変わったのは、アメリカでプレーしたからだと思います」

楽しみな大会の一つが6月のメジャー、全米女子オープンだ。今年の舞台は名門リビエラCC。28年ロサンゼルス五輪の会場で昨年は同学年の渋野日向子とプライベートで回った。

「去年、しぶことオフウイークに1日だけ回ったんです。だから出たい、リビエラに行きたい。世界ランクを上げるしかないですし、厳しくても予選会を頑張ります。メジャーで勝ちたい。大きなことは言えないですけど、いつかは」

オフに注力したのはスピンコントロールだ。世界トップの精鋭が、難コースでしのぎを削る舞台。わずかな差が勝敗を分けるだけに、ショットの精度を突き詰めてきた。

「去年はフェードボールで攻めていたけれど、スピンコントロールがうまくいかなくて、奥ピンに攻めきれなかったところもありましたし、逆にオーバーすることも。ドローとフェードの打ち分けや足（着弾後の球の転がり）を意識してスピンコントロールを大事にしていきたいです」

昨年末、師匠の尾崎将司さんを亡くした。時に叱られ、励まされ、褒めてもらったかけがえのない存在。心の整理は簡単ではない。多くは語らなかったが、原の胸には秘めた思いがあるはず。2026年の誓いを問われた時のこと。沈黙を経て選んだのは「返」という一文字だった。

「言葉にするのが難しいですね…。好きなゴルフを貫いて、たくさんの方に恩返しできたらと思っています。もちろん、結果で」

やるべきことは分かっている。27歳で迎えるルーキーイヤー。原は覚悟を胸に海を渡る。

《デビュー戦は3・5開幕ブルーベイLPGAへ》原の米ツアーメンバーとしてのデビュー戦は3月5日開幕のブルーベイLPGA（中国・海南島）の見通しという。昨年は優勝した竹田を含め、日本勢が5人もトップ10入りした大会だ。下部ツアーから昇格組の原は出場資格の「カテゴリー9」に入り、出場優先順は全体の108番目。昨年12月の最終予選会を通過した渋野、西村らよりは上位だが、前半はプレーできない週もある。チャンスを生かし年間ポイントを稼ぎたい。

《史上最多！日本勢15人参戦》原をはじめ、今季は史上最多15人の日本人選手が米女子ツアーに主戦場を置く。昨季は山下、西郷、岩井姉妹ら6選手がツアー優勝するなど10選手がシードを獲得。笹生は昨季ポイントランク132位ながら過去5シーズンのメジャー優勝者としての資格を持つ。シードを逃した渋野、西村、米ツアー初挑戦となる桜井は昨年12月の最終予選を突破し、前半戦の限定的な出場権を得た。

◇原 英莉花（はら・えりか）1999年（平11）2月15日生まれ、横浜市出身の26歳。10歳からゴルフを始め、湘南学院高1年時に尾崎将司さんに弟子入り。2度目の挑戦だった18年7月のプロテストで合格。19年リゾートトラスト・レディースでプロ初優勝、20年日本女子オープンで国内メジャー初優勝。日本ツアー通算5勝。得意クラブは1Wで昨季の平均飛距離は257.35ヤード。25年米下部ツアーでの年間ポイントランク5位。1メートル73。