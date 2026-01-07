藤井流星＆七五三掛龍也、理想の結婚式を告白 妹の結婚式を振り返り「素敵だなぁって」
WEST.の藤井流星が都内で開催されたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／1月10日より毎週土曜23時）記者会見に、共演の七五三掛龍也（Travis Japan）、井桁弘恵、松下由樹と共に出席。理想の結婚式について語った。
【写真】タキシードに身を包んだ藤井流星がカッコよすぎ！
原作は、作家・夏原エヰジが、2025年3月に発表した同名小説。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かに毒を盛られた新婦・沙也香（井桁）。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様だ。まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになっていく。さらに、沙也香のどす黒い過去も見え隠れし始め…。
藤井はタキシード、井桁はウエディングドレス姿で登場。劇中でカメラマン役を演じている七五三掛は、客席のカメラマン席にスタンバイしており、会見冒頭では七五三掛が藤井、井桁、松下の集合写真を撮影した。
藤井は七五三掛との共演について「しめちゃんとのシーンが比較的に多いんですけど、二人とものほほんとしたタイプなので、作品の本筋とは裏腹に、すごく緩い空間が裏では繰り広げられています」とコメント。七五三掛も「相性ばっちしだと思います！」と藤井との関係に自信を覗かせ「一緒に演技をさせてもらっていて、息がぴったりだと感じますし、役以外のところでもコミュニケーションを取っていて。すごく話しやすいです。空気感が似てる」とほほ笑んだ。藤井と七五三掛は、話すスピードが同じだそうで、七五三掛は「10秒で終わる話を僕たちは5分くらいでする（笑）」と明かした。
1月スタートのドラマということで、2026年の抱負を七五三掛は「人生で1回もハワイに行ったことがないので行ってみたいです」と回答。すると藤井は「えぇ!?」と目を丸くし「行った方がいいよ！」とおすすめした。藤井は、行く時間がないかもしれないとしながら「オーロラを見に行きたいなぁって。行ける時間があったら行きたいです。たまにはゆったりの旅もしたい」と声を弾ませた。
結婚式が印象的なシーンとなっている本作。理想の結婚式を聞かれると、藤井は「ハワイです！ 結構多いじゃないですか、ハワイで挙げる方。めっちゃ楽しそうだなとシンプルに思う」と答えつつ「直近で言うと、妹が明治神宮で結婚式を挙げまして。和式を経験したことがなかったので、それはそれでいいなぁ、と思った」と語った。藤井は結局「今は答えが出せないです（笑）」と笑っていた。
七五三掛は「僕も妹の結婚式があって参加させてもらったんですけど、本当に素敵で」としみじみ。「披露宴の最後らへんに、妹が両親に手紙を読んでいて。その後に生まれたときのグラム数と同じお米を渡していて、両親がそれをもらったときに号泣していて。僕もそれを見て号泣して（笑）」と続け「素敵だなぁって思ったので、そういうのもいいですよね」と柔らかい表情で振り返った。七五三掛の話を聞いた藤井は「それ俺もやるわ！ めっちゃいいなと思った！」と目を輝かせた。
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』は、テレビ朝日系にて1月10日より毎週土曜23時放送。
