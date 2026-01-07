◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）

昨年暮れの有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイルが最優秀3歳牡馬に選出された。高柳大師は「たくさんの方々に認められ、このような賞を頂けたことを大変光栄に思います」と喜びの声。年明け4日に栗東から近郊のノーザンファームしがらきへ。次走は未定ながらターフ、シーマクラシック、ワールドCのドバイ3競走（3月28日、メイダン）に予備登録済み。「成長著しい一年でした。皐月賞は馬体に緩さが残る中、強い競馬で勝ってくれて、ダービーは負けたけど左回り、距離の不安を打ち消してくれました。今後さらなる成長をしてくれると思うし、期待しています。今年もまずは無事に、目標となるレースに向けてしっかりと仕上げて、一つ一つ結果を出していきたいですね」と力を込めた。

◆ミュージアムマイル 父リオンディーズ 母ミュージアムヒル（母の父ハーツクライ）牡4歳 サンデーレーシング 栗東・高柳大 C・デムーロ ノーザンファーム 6戦3勝 9億1526万4000円（皐月賞、有馬記念）