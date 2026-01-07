大相撲初場所（11日初日、両国国技館）に新大関として臨む安青錦（21＝安治川部屋）が6日、東京都江東区の同部屋で昇進後初の化粧まわしを贈呈された。鮮やかな青色を基調とし、母国ウクライナの国鳥コウノトリが羽ばたいている。「凄くすてきなデザインで早く着けたい。ウクライナといえばコウノトリだから」と笑顔を見せた。

ウクライナへの支援活動を行っている東京山の手ロータリークラブから寄贈されたもので江中武久会長は「コウノトリが羽ばたいて、行き先は横綱！」と期待を寄せた。これまでも米国人芸術家のキース・ヘリングの作品をあしらったものや、ウクライナを代表する花、ひまわりがデザインされたものなど母国への思いや平和を願う化粧まわしを締めてきた。

この日は時津風一門の連合稽古に一門外から参加し、関脇・霧島、小結・若元春と7番取って5勝2敗。低い姿勢から攻め込む場面が目立ったが、一番取るごとに息を切らし「10番ぐらい取りたかった。思ったより取れなかった」とスタミナ面に課題を残した。それでもコウノトリの新化粧まわしで挑む予定の初場所へ「もう一つ上を目指してやっていく」。最高位へ羽ばたく自身の姿を思い描いていた。