¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÁªÂò¤Î·è¤á¼ê¤Ïà°¦Ì¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ýá¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£µ£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ËÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Î²¬ËÜ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö£Ç£ï¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤ÈÄÌ¤¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¡Ê¥È¥í¥ó¥È¤Î¡Ë³¹¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¯¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÈÖ¤ÏËÍ¤ÎÌ¼¤Ë£³£°µåÃÄ¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Êµð¿Í¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£³·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ä¿ô»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥«¥Ê¥À¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ËÀ¤³¦°ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÏËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÆó»à¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡£²¬ËÜ¤ÏÀ¤³¦°ìÃ¥²ó¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£