ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）がこのほど、東京・六本木のテレビ朝日で行われた、同局系主演ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（１０日スタート。土曜、後１１・００）の制作発表会見に、共演のＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・七五三掛（しめかけ）龍也（３０）、井桁弘恵（２８）、松下由樹（５７）と登場。作品のテーマになっている結婚式をイメージしたステージで、集まったファンを前に見どころを語った。

藤井は“結婚式場”にスーツ姿で登場。七五三掛は紛れていた報道陣のカメラマン席から姿を現して共演者と観客を驚かせると、その場で藤井と井桁と松下の記念写真を持参したカメラで撮影する演出で盛り上げた。

藤井にとってはラブサスペンスで初主演。その上、“同枠史上最高火力”と形容される内容ではあるが「（七五三掛と）２人ともすごいのほほんとしたタイプなので、作品の本筋とは裏腹に、ゆるい空間が裏では繰り広げられている」と撮影の様子を明かした。

今作は愛憎渦巻くラブサスペンス。藤井は結婚式当日に妻が何者かに毒を盛られるという悲劇の新郎・林田和臣役。七五三掛は和臣とともに真相究明に付き合うカメラマン・桜庭蒼玉を演じる。２人はバディとして「相性バッチリ」（七五三掛）と、かけ合いにも注目が集まる。

カメラマン役の七五三掛は、撮影に入る前にカメラ講座を受け、構え方など基本から完璧に仕上げた。共演者から足さばきなどを絶賛され、「普段、ダンスをしてシルエットを気にするからこそＴＪ（トラジャ）が出ちゃっていた」と照れながらも、アイドルとしての一面をのぞかせた。

ストーリーにちなみ理想の挙式を問われると、藤井は「妹が結婚式を明治神宮で挙げた。和式もいいなと思った。ハワイか、和式か」と回答。七五三掛も昨年、妹の結婚式があったといい、「両親へ手紙を読んだその後に妹が生まれた時のグラム数と同じお米を渡していて、両親がそれを受け取って赤ちゃん（だった頃の）の重みを思い出すじゃないですか。両親は号泣して。僕もそれを見て号泣してすてきだと思った」と明かした。