井桁弘恵、美スタイル輝くウエディングドレス姿 自宅で練習重ねたシーンとは「解放された」【ぜんぶ、あなたのためだから】
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の井桁弘恵が、このほど都内で開催されたテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（2026年1月10日スタート／毎週土曜よる11時〜）の制作発表記者会見に、藤井流星（WEST.）、七五三掛龍也（Travis Japan）、松下由樹とともに出席。ウエディングドレス姿で登場した。
【写真】美人女優、STARTO人気アイドルと結婚式衣装
本作で新婦役を演じる井桁は美しいスタイルが輝く純白のウエディングドレス姿で登場。ラブサスペンスでの着用について「いろいろなお仕事をさせていただく中で何回も着ているんですけど、今回のこの作品の中でのウエディングドレスっていうのは他のドレスとはまた違う意味合いで。綺麗なドレスが、綺麗が故に怖く見えるというか、ただ綺麗だけじゃないこのドレスっていうのは今作ならではの特徴かなと思います」と語った。「やっぱり結婚式のシーンというのは気が引き締まるというか、特別な空間だなと演じていて思いました」とウエディングドレスでの撮影を思い返していた。
さらに撮影のためにバイオリンを練習したそうで「（バイオリンは）初めての経験で仕組みもわからないというか、触ったこともないところからだったので難しいですよね。音を鳴らすのもそうですし、慣れているような形を作るのも難しくて」と苦労したことを告白。「音がすごく鳴るので、家で練習をなかなかできなくて。音を消して練習することができないからそこもずっとずごく不安で」と自宅で練習を重ねていたという。「撮影が終わったときはもうめちゃくちゃ達成感みたいな。『解放されたー！』と思って、無事に撮影できてほっとしたんですけど、経験できてよかったです」と笑顔を見せた。ドラマでバイオリンの演奏経験がある松下は井桁の演奏を「完璧です」と絶賛。井桁は「よかった。嬉しいです」と安堵の表情を浮かべていた。
本作は夏原エヰジ氏（なつばら・えいじ）による同名小説が原作の愛憎渦巻くラブサスペンス。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁）が何者かによって毒を盛られる。犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）とカメラマン・桜庭（七五三掛）だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人女優、STARTO人気アイドルと結婚式衣装
◆井桁弘恵、ウエディングドレスは「特別」
本作で新婦役を演じる井桁は美しいスタイルが輝く純白のウエディングドレス姿で登場。ラブサスペンスでの着用について「いろいろなお仕事をさせていただく中で何回も着ているんですけど、今回のこの作品の中でのウエディングドレスっていうのは他のドレスとはまた違う意味合いで。綺麗なドレスが、綺麗が故に怖く見えるというか、ただ綺麗だけじゃないこのドレスっていうのは今作ならではの特徴かなと思います」と語った。「やっぱり結婚式のシーンというのは気が引き締まるというか、特別な空間だなと演じていて思いました」とウエディングドレスでの撮影を思い返していた。
◆井桁弘恵、バイオリンに初挑戦
さらに撮影のためにバイオリンを練習したそうで「（バイオリンは）初めての経験で仕組みもわからないというか、触ったこともないところからだったので難しいですよね。音を鳴らすのもそうですし、慣れているような形を作るのも難しくて」と苦労したことを告白。「音がすごく鳴るので、家で練習をなかなかできなくて。音を消して練習することができないからそこもずっとずごく不安で」と自宅で練習を重ねていたという。「撮影が終わったときはもうめちゃくちゃ達成感みたいな。『解放されたー！』と思って、無事に撮影できてほっとしたんですけど、経験できてよかったです」と笑顔を見せた。ドラマでバイオリンの演奏経験がある松下は井桁の演奏を「完璧です」と絶賛。井桁は「よかった。嬉しいです」と安堵の表情を浮かべていた。
◆藤井流星主演「ぜんぶ、あなたのためだから」
本作は夏原エヰジ氏（なつばら・えいじ）による同名小説が原作の愛憎渦巻くラブサスペンス。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁）が何者かによって毒を盛られる。犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）とカメラマン・桜庭（七五三掛）だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】