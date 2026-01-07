トラジャ七五三掛龍也、実妹の結婚式で号泣 カメラマン姿も共演者から絶賛される「TJが出ちゃってた」【ぜんぶ、あなたのためだから】
【モデルプレス＝2026/01/07】Travis Japanの七五三掛龍也が、このほど都内で開催されたテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（2026年1月10日スタート／毎週土曜よる11時〜）の制作発表記者会見に、藤井流星（WEST.）、井桁弘恵、松下由樹とともに出席。妹の結婚式で号泣したことを明かした。
【写真】トラジャ七五三掛龍也を「綺麗」と絶賛した人気女優
共演者が会場後方の扉から登場する中、七五三掛は報道陣に紛れて記者席から登場。司会者の「最前列のお席にご注目ください」という合図で七五三掛が立ち上がると、ファンからは歓声が上がった。七五三掛はそのまま共演者3人を撮影。跪いて撮影したり、ポーズの指示を出したりするなど、本物のカメラマンさながらの姿を見せていた。
本作のためにカメラ講座も受けたそうで「普段からカメラを持ってはいたんですけど、いつもオート設定だったので、ちゃんと設定を1から教えてもらって。構え方や動き方をいろいろ教えてもらいながら撮影に挑みました」と熱心なエピソードを話した。すると藤井が「構え方めっちゃかっこいいですよね」と言うと、井桁と松下も共感。藤井は「リズムよく撮ってもらえるので、やっぱ気分上がります。ただしめちゃん（七五三掛）に関しては、こっち（撮影される側）よりそっち（撮影する側）の方がかっこいい」と、実際に撮影されたときの気持ちを明かすと、七五三掛は照れ笑いを見せた。
井桁も「『綺麗』って思わずこっちが言っちゃいそうなくらいなので、撮られているのにドキドキしちゃうから、ドラマとしてはだめじゃない（笑）？」と言うと、七五三掛は「確かに普段ダンスをしていてシルエットを気にするからこそ“TJ”が出ちゃってた（笑）」と返し、笑いを誘った。松下も「綺麗」と絶賛の様子で「でも1番素敵だなと思ったのは、撮られているときに感じるのがすごく優しいことです」と七五三掛が放つ雰囲気の魅力を説明した。
さらにほかの共演者からの印象がモニターに映し出される場面も。井桁と草川拓弥が「ミステリアス」と回答したことに七五三掛は驚いた様子。井桁が「初日にお会いしたときから桜庭の雰囲気を纏い過ぎていて」と役のイメージでミステリアスという印象を持ったが、「撮影を重ねるにつれて、お話させていただくとすごく柔らかい方で。閉じもせず、すごく開放的でもないんだけど、フラットに話しかけられるような優しいオーラの方だなっていう印象に変わりました」と明かした。
作品内容にちなみ、理想の結婚式を聞かれると七五三掛は「今年妹の結婚式があって参加させてもらったんですけど、本当に素敵で」と回顧。七五三掛の妹が披露宴の終盤に両親に手紙を読んで、生まれたときの体重と同じ重さの米を渡したそうで、「両親がそれをもらったときにやっぱり（当時を）思い出すじゃないですか。このグラム数の赤ちゃん、重みを…ってなって、両親も号泣していて、僕もそれを見て号泣して」と話し「『素敵だな』『いいな』っていう風に思ったんで、そういうのいいですよね」と口にすると、藤井も「それ俺もやろう。めっちゃいいなと思って」と感銘を受けていた。
本作は夏原エヰジ氏（なつばら・えいじ）による同名小説が原作の愛憎渦巻くラブサスペンス。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁）が何者かによって毒を盛られる。犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）とカメラマン・桜庭（七五三掛）だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてくる。（modelpress編集部）
