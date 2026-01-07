NY株式6日（NY時間14:38）（日本時間04:38）
ダウ平均　　　49434.56（+457.38　+0.93%）
ナスダック　　　23540.43（+144.61　+0.62%）
CME日経平均先物　52125（大証終比：-565　-1.09%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10122.73（+118.16　+1.18%）
独DAX　 24892.20（+23.51　+0.09%）
仏CAC40　 8237.43（+25.93　+0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.474（+0.023）
10年債　 　4.177（+0.016）
30年債　 　4.863（+0.013）
期待インフレ率　 　2.277（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.028）
英　国　　4.480（-0.026）
カナダ　　3.443（+0.023）
豪　州　　4.793（-0.005）
日　本　　2.113（-0.004）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.07（-1.25　-2.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4492.60（+41.10　+0.92%）

ビットコイン（ドル）
92023.19（-2072.30　-2.20%）
（円建・参考値）
1442万0034円（-324729　-2.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ