ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４５７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間14:38）（日本時間04:38）
ダウ平均 49434.56（+457.38 +0.93%）
ナスダック 23540.43（+144.61 +0.62%）
CME日経平均先物 52125（大証終比：-565 -1.09%）
欧州株式6日終値
英FT100 10122.73（+118.16 +1.18%）
独DAX 24892.20（+23.51 +0.09%）
仏CAC40 8237.43（+25.93 +0.32%）
米国債利回り
2年債 3.474（+0.023）
10年債 4.177（+0.016）
30年債 4.863（+0.013）
期待インフレ率 2.277（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.028）
英 国 4.480（-0.026）
カナダ 3.443（+0.023）
豪 州 4.793（-0.005）
日 本 2.113（-0.004）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.07（-1.25 -2.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4492.60（+41.10 +0.92%）
ビットコイン（ドル）
92023.19（-2072.30 -2.20%）
（円建・参考値）
1442万0034円（-324729 -2.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
