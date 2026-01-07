オーストラリア出身のオスカー女優ニコール・キッドマン（５８）とカントリー歌手のキース・アーバン（５８）の離婚が６日（日本時間７日）、正式に成立した。

米メディア「ＴＭＺ」と「Ｆｏｘニュース」がテネシー州ナッシュビルの裁判所に、この日、提出された文書を入手。それには最終的な離婚条件が記されており、キッドマンを２人の未成年の娘の養育者とし、アーバンに隔週末の「養育時間」を与えるというスケジュールが含まれていたとしている。同日に判事が離婚を承認。養育費は互いに受け取らないという。これによって約２０年の結婚生活に終止符が打たれた。キッドマンは９月に離婚を申請していた。

２人は２００６年に結婚。０８年７月に１人目の女児（キッドマンは元夫トム・クルーズとの間に男女の養子が２人いる）、１０年１２月に２人目の女児が誕生した。

キッドマンは２００３年公開の「めぐりあう時間たち」で米アカデミー賞主演女優賞をオーストラリア人女優として初受賞。私生活では１９９０年に映画「デイズ・オブ・サンダー」で共演したトム・クルーズと結婚も、２００１年に離婚。０６年に米カントリー歌手のアーバンと再婚した。

ニュージーランド生まれでオーストラリアで育ったアーバンは９０年にオーストラリアでデビュー。９２年に米ナッシュビルへ移住。２００６年に「Ｙｏｕ’ｌｌ Ｔｈｉｎｋ ｏｆ Ｍｅ」、０８年には「Ｓｔｕｐｉｄ Ｂｏｙ」、１０年「Ｓｗｅｅｔ Ｔｈｉｎｇ」、１１年「’Ｔｉｌ Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｍｅｓ Ａｒｏｕｎｄ」で米グラミー賞カントリー・ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。