かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

1月7日（水）は、中川家、小杉竜一、西田幸治が来店。M-1レジェンド王者たちが、漫才ネタの作り方や相方への不満など様々な余談を語る。

オープニングでは、中川家が優勝を果たした「M-1グランプリ2001（第１回大会）」の話題に。「第１回大会キツかった。吉本の社員とかがピリピリしてて怖かった」と振り返るのは中川家・剛。濱家が「他の賞レースと違う感はあったんですか？」と尋ねると、礼二は「俺らも何もわからん状態やった」と話す。

そして「中川家さんは中核メンバーなんですけど俺たちはＭ-1を受けてる下の方だった」と語る小杉は、「やさぐれてるから、どうせヤラセやで。キングコングかDonDokoDonを売り出したいだけの大会やろ」と相方の吉田と話していたと吐露。

しかし、決勝メンバーを見た小杉は、「半分くらいbaseよしもとの『ガブンチョライブ』（baseよしもとの中でも３軍イベント）に出てるメンバー」であることに「ザワっとした」という。そんな中、審査員の顔ぶれや中川家の優勝を知った小杉に起きた心境の変化とは…！？

袋とじVTRでは、「お笑い芸人を目指す関西キッズたちがＭ-1チャンピオンに忖度なしで答えて欲しいこと」を余談調査。西淀川区にある「こどもお笑い道場」で漫才などを学ぶ子どもたちや、高校生のお笑いコンテスト「ハイスクールマンザイ」に出場した高校生たちから寄せられた質問に、ゲストたちが答えていく。

スタジオでは、関西キッズからの質問に答える形で、ゲストがそれぞれネタの作り方やネタ練習の仕方を披露する。ネタ作りの日は決めず、「その時思ったことを喋って、『それええな』『今度やろか』ぐらい。それが溜まってくる」と話すのは中川家。一方、ブラマヨ小杉は「月１回のNGK(なんばグランド花月)の出番の合間に楽屋で作ると決めている」と吐露。笑い飯西田は、「この日やると決めて会議室を抑え、哲夫が持ってきた設定に沿ってまずはやってみる」と話す。

「ケンカした時の仲直りの方法は？」のトークでは、小杉が最近、相方の吉田に怒られた時のエピソードを。番組で吉田がアレルギーの食べ物があり、端っこに行ったという吉田。「何か言わんとしんどいやろな」と思った小杉は、「アレルギーで食べられへんか知れんけど辛気くさい顔すなよ」と声をかけたが、吉田からはまさかの反応が来たという……。

続いてお笑いキッズの「いま財布にいくらお金が入ってますか？」という質問に答えるため、一同が財布の中の所持金を見せ合うことになるが、ここで小杉がなぜかモジモジし始め…。一方、西田はクレジットカードを持たず、キャッシュレス決済もできない告白。濱家は「そんな人まだいるんすか？」と驚く。

そして小杉はM-1で漫才を始める直前に中川家・剛から言われた、あるカッコいい言葉を披露。小杉は吉田には相談できず、ぶっつけ本番で剛から言われた言葉を実践したが、「最近になってそのことを吉田に白状した」と話す。

「オジさんがモテるためにやっていること、関西と関東で“ある違い”が判明」のトピックでは、小杉と濱家が坂田師匠にまつわる余談を披露し、スタジオが爆笑に包まれる。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。7日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。