「日本のトップタレントだ」18歳の日本人FWがベルギー３位へ電撃移籍と現地報道！「欧州の複数クラブが彼に注目していた」
サガン鳥栖は１月５日、FW新川志音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れると発表した。
その18歳の新天地は、日本人選手が７人在籍しているベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）になるようだ。ベルギーメディア『HBVL』は６日、「STVV初の冬の移籍。18歳の日本のトップタレントがスタイエン（スタジアム名）へ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「最高のシーズンを迎えている現在、STVVは将来についても検討を進めている。18歳の日本のトップタレント、シオン・シンカワがスタイエンへ向かう。クラブレベルでの交渉はほぼ完了しており、完全移籍もまもなく成立する見込みだ。この10代の若者は、複数年契約を結ぶ予定だ」
同メディアは「シンカワは18歳でベルギーに馴染む時間を設け、来シーズンからSTVVで真価を発揮することになるだろう。171センチ・65キロの日本人選手は、母国でそのドリブル、シュートテクニック、そして視野の広さで目覚ましい活躍を見せている。サガン鳥栖では33試合に出場し、主に交代出場ながら５ゴール・１アシストを記録している」と日本の逸材を紹介。「ヨーロッパの複数クラブが彼に注目していた」と伝えている。
日本人選手の活躍もあり、ここまで３位と優勝争いに食い込んでいるSTVVに、新たなサムライ戦士が加わるのは間違いないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
