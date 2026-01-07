「ご飯だけで1万円」の罠、普通の女子高生が“パパ活”に堕ちていく過程がリアルすぎて怖い【作者に聞く】
「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」久しぶりに再会した旧友の言葉が、15歳の千紘の心を揺さぶった。郊外から渋谷の私立女子高に進学し、洗練された同級生に追いつこうと必死だった彼女にとって、ファミレスのアルバイトはあまりに効率が悪く思えたのだ。「学校の2〜3割がやっている」という噂にも背中を押され、千紘は安易に「パパ活」の世界へ足を踏み入れてしまう。ある日、母親のもとに警察から一本の電話が入るまでは――。
漫画家のグラハム子さん(@gura_hamuco)が描く『娘がパパ活していました』は、現代の少女たちが直面する危険と、親としての葛藤をリアルに描いた作品だ。
■「食事だけ」は入り口にすぎない
制作にあたり、グラハム子さんは現役の女子高生たちに取材を行った。話を聞いたのは派手な生徒ではなく、ごく普通のかわいい子たちだ。彼女たち自身はやっていなくても、「知人でやっている人がいる」という証言が得られたという。かつての「援助交際」とは異なり、スマホとSNSが普及した現代の「パパ活」はずっと身近な脅威となっている。「ご飯を食べるだけなら」と軽い気持ちで始める少女たちに対し、グラハム子さんは「世の中そんなに甘くはない」と警鐘を鳴らす。「パパ活男性のほぼすべてが、それ以上のことを求めています。ご飯はあくまで“最初の入り口”にすぎません」経験不足で純粋な子供たちには、その裏にある搾取の構造が見えていないのだ。
■娘にビンタした母の複雑な感情
一方、娘の秘密を知ってしまった母親はどう向き合うべきか。グラハム子さんが特に思い入れのある場面として挙げたのが、母親が娘をビンタするシーンだ。そこには単なる怒りだけでなく、悲しみ、信じたくない気持ち、そして親としての自分を責める後悔など、さまざまな感情が渦巻いている。表情や構図を何度も描き直したという渾身の1コマは、同じ世代の子供を持つ親ならば胸が締め付けられるはずだ。著者は無知な少女たちに向けて、「違和感」を大切にしてほしいと訴える。「なんか嫌だな」「怖いな」と感じる直感は、自分を守るためのシグナルだ。性に関して嫌なことや怖いことを乗り越える必要はない。成長や経験という言葉に惑わされず、まずは距離を置いて逃げることが、自分自身の心と体を守ることにつながる。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
