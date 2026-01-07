国内総生産（GDP）で日本を超えたと主張するインドについて、中国メディアの快科技は5日、電子部品製造で中国に追いつこうとしていると報じた。

記事によると、インド電子情報技術省はこのほど、電子部品製造計画（ECMS）の第3弾として22件の提案を承認した。投資額は約4186億3000万ルピー（約7284億1620万円）と見込まれる。

承認されたのは、韓国のサムスンやインドのタタ・エレクトロニクスなどからの提案で、スマートフォンや通信機器、コンシューマーエレクトロニクス、自動車、ITハードウエアなどで使用される11製品。その目的は、インセンティブ制度を通じて電子部品の国内製造を促し、中国や米国などに追いつくことだ。同省によると、これらの承認により国内のサプライチェーンが大幅に強化され、重要な電子部品の輸入依存度が低減する。

インド政府が2025年の最終日に公表した経済見通しには、「インドのGDPは4兆1800億ドル（約653兆円）に達し、日本を抜いて世界4位の経済大国となった。今後2年半から3年以内にドイツを抜いて世界3位に躍り出ると見込まれ、30年には7兆3000億ドル（約1140兆円）に達すると予測されている」と記されている。（翻訳・編集/柳川）