少額投資の運用益を非課税にする「ＮＩＳＡ」が大幅に拡充されてから３年目に入った。

制度をさらに改革し、家計の安定的な資産形成につなげていきたい。

政府は「貯蓄から投資へ」を掲げて、預貯金に偏る家計の金融資産を投資に振り向ける政策を推進してきた。経済の活性化と国民の資産形成の両立を図るためだ。

新ＮＩＳＡは２０２４年１月に始まった。２３年１２月末は約２１００万口座だったが、２５年６月末は約２７００万口座と、約３割増えている。３０歳代や４０歳代の口座開設率は３割を超えている。

日経平均株価は５万２０００円を超え活況に沸いている。国民の間でＮＩＳＡへの認知度が高まり、資産形成の一つの手法として定着しつつある、と言えよう。

「金利のある世界」では、預金金利が上がって家計にプラスとなる一方、住宅ローン金利の上昇などが現役世代の負担になる。経済や金融への知識を深め、資産運用を工夫することが大切だ。

ただし、ＮＩＳＡは、長期にわたって少額投資を行い、投資先も分散してリスクを下げる仕組みだ。短期的な相場変動にあまり左右されず、投資を長く続けることが望ましい、という制度の趣旨は再確認しておきたい。

口座数のさらなる拡大は引き続き課題だ。このため、政府は昨年１２月、ＮＩＳＡの新たな拡充策を打ち出した。毎月一定額を投資し、より長期の資産運用に適した「つみたて投資枠」の利用を１８歳未満に解禁するという。

子供の同意を得た場合のみ、１２歳から払い出すことを可能にするという制限をかけている。

親が子供名義の口座を開設し、大学進学などの大きな出費に備えて、幼少期からの資産形成を促す目的だ。親と子供の口座を合わせ、家計全体のリスク管理をしっかり行うことが求められる。

一方、ＮＩＳＡでは、運用実績が高い米国株などで運用する投資信託が人気のため資金が海外に流出し、過度な円安を助長しているという課題も指摘されている。

つみたて投資枠の対象となる日本の株価指数は現在、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価など四つだ。新たに日本取引所グループが運営する「ＪＰＸプライム１５０指数」と「読売株価指数（読売３３３）」が加わる。

対象指数の拡大は国内株への投資を後押しする狙いがある。企業の成長と、投資も賃金も増える好循環を実現することが重要だ。