J2から再出発となる新潟は6日、新潟市内で2月に開幕する特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の新体制発表会見を開いた。参加した新加入選手7人の中でも守備の中心として期待されるのが、J1浦和から完全移籍となったセンターバックの藤原優大（23）。ディフェンスリーダーとして守備を引っ張る決意と覚悟を語った。

昨季はJ1で4勝12分け22敗の最下位。特にリーグワーストの67失点と、守備の再建が船越優蔵監督が率いる新チームで最重要課題だ。守備陣の新たなリーダーとして期待を集める藤原は「ゴールを守るということが一番の仕事」と約200人のサポーターを前に強い決意を示した。

青森県出身で、青森山田高では3年連続で全国高校選手権決勝の舞台に立ち、優勝1回、準優勝2回。特に3年時は主将としてリーダーシップを発揮してタレント軍団をまとめた。年代別の日本代表歴もあり、まさに世代を代表するセンターバックだ。

ただ、プロ入り後は苦労の連続だった。21年に浦和に加入後は相模原、町田、大分への期限付き移籍を繰り返した。「忠誠心もあったし、浦和のためにという気持ちで5年間、戦ってきた」。大分から昨季途中に浦和に復帰したが、最終節に途中出場したのみ。その中で届いていたのが、新潟からのオファーだった。

「早い段階でお話を頂いて、リスペクトも凄く感じた。サッカー人生を考えても移籍がベストだと思って、新潟のために戦う覚悟を決めた」。退路を断っての完全移籍。「謙虚に持っているものを全て出したい」と新天地での活躍を期している。

今オフの補強のテーマについて寺川能人強化本部長は失点減を挙げて「守備を重視して、ディフェンス陣に若い力を、ということで編成した」と明かした。「体を張って守りたい」と藤原。23歳のセンターバックが、堅守の中心に名乗り出る。（西巻 賢介）

○…新チームの陣容が固まり、船越監督は「大満足な補強」と笑顔を見せた。新加入選手については「新潟県を背負って戦う覚悟を持ってきてくれていると思うし、それができる補強をクラブはしてくれた」と人間性や闘争心も重視したことを強調。百年構想リーグでは勝利を追求する姿勢を示し「勝利に向かって最大限努力し、最大限汗を出して、ユニホームを汚して戦う姿勢は約束できる」と誓った。

○…今季のクラブスローガンは「Re:ALBIREX」に決まった。2月から社長に就任する野沢洋輔営業本部長は「再出発、再挑戦、再確認。いくつもの意味が込められている。積み重ねてきたものを力に変えて前に進むという意味」と説明した。この日は後援会主催の激励会も開かれ、約1300人のサポーターの前で野沢本部長は「このクラブは皆さまと一緒に戦うクラブ。今シーズンも一緒に戦ってください」と呼びかけていた。

○…FWマテウス・モラエス（25）と26年シーズンの契約に合意したと発表した。昨季途中に加入したブラジル出身の助っ人はリーグ戦は12試合に出場して3得点。武器の左足だけでなく、献身的なプレーで存在を示した。J2からの再出発となる今季へ向け、クラブを通じて「ピッチの上でより多くのチャンスをつくり、ゴールに直結するプレーでチームの勝利に貢献したいと思っています」とコメントした。