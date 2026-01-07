WEST．藤井流星（32）とTravis Japan七五三掛（しめかけ）龍也（30）が、このほど行われたテレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」（10日開始、土曜午後11時）制作発表記者会見に登壇し、理想の結婚式について語った。

物語は結婚披露宴の最中に何者かによって毒を盛られた新婦のために、藤井演じる新郎が犯人捜しに奔走するラブサスペンス。主演の藤井は「毎話進むたびに犯人は誰なのかと考察しながら、ドラマを楽しんでいただけたら」と語った。

作品にちなみ、理想の結婚式について問われた藤井は「ハワイです。めっちゃ楽しそうやなって」と即答。和装にも関心があり「直近で言うと妹が明治神宮で結婚式を挙げて。和式を経験したことがなかったので、それはそれでいいなあと」と想像を膨らませた。

七五三掛は、昨年参加した実妹の結婚式で号泣したという。「妹が両親に手紙を読んだ後、生まれた時のグラム数と同じ重さのお米を渡して、両親が号泣して。僕もそれを見て号泣しました（笑い）」と告白。「そういうのも良いですよね」と続けると、藤井は「それ俺もやるわ！」と食い付いていた。女優の井桁弘恵（28）と松下由樹（57）も登壇。【望月千草】