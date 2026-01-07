「ストリートファイター2」（（C）CAPCOM CO.，LTD.2016，2020 ALL RIGHTS RESERVED.）

ゲームソフトメーカー大手。ゲーム機器開発や販売の「アイ・アール・エム」が前身だ。家庭用ゲーム機「ファミリーコンピューター」が誕生した1983年、カプコンとして創業した。（共同通信＝増井杏菜記者）

当初は業務用メダルゲーム機やビデオゲームなどを開発した。1985年以降はファミコン向けソフト「魔界村」や「ロックマン」で知名度を上げたが、苦しい経営が続いた。

1991年、ゲームセンターで「ストリートファイター2」がブームに。翌年、スーパーファミコン向けが大ヒット。1996年、プレイステーション用「バイオハザード」も世界的な人気となり復調した。

2000年代に入ると、「逆転裁判」や「モンスターハンター（モンハン）」シリーズがけん引。モンハンは、ゲーム機を持ち寄って通信し、仲間と協力して遊ぶスタイルで新しい交流の場を生み出し、社会現象となった。累計販売本数は1億2300万本を超える。

ゲームをアニメや映画、舞台など多様なメディアに展開し、幅広いファンを獲得。ゲームの腕を競うeスポーツの普及にも力を入れている。

「ロックマン」のプレー画面（（C）CAPCOM CO.，LTD.2016，2020 ALL RIGHTS RESERVED.）

「モンスターハンター」（（C）CAPCOM CO.，LTD.2016，2020 ALL RIGHTS RESERVED.）

「ストリートファイター6」（（C）CAPCOM CO.，LTD.2016，2020 ALL RIGHTS RESERVED.）

1983年に発売したカプコンの業務用のメダルゲーム機（（C）CAPCOM CO.，LTD.2016，2020 ALL RIGHTS RESERVED.）