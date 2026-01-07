女優の井桁弘恵（28）が、このほど行われたテレビ朝日系「ぜんぶ、あなたのためだから」（10日開始、土曜午後11時）制作発表記者会見に登壇した。

物語は結婚披露宴の最中に何者かによって毒を盛られた新婦（井桁）のために、WEST．藤井流星（32）演じる新郎が犯人捜しに奔走するラブサスペンス。 井桁は会見に純白のウエディングドレス姿で登場。タキシード姿の藤井とともに会見場を華やがせ、作中でカメラマンを演じるTravis Japan七五三掛龍也（30）が撮影係を担うなどして盛り上げた。

撮影などでウエディングドレスを着た経験は何度もあるというが、「今回のこの作品の中でのウエディングドレスは他の作品のドレスとは違う意味合い」と含みを持たせた。「きれいなゆえに怖く見えるというか、ただきれいなだけじゃないドレスは、今作ならではの特徴かなと思います」と意味ありげにコメントした。

2026年の抱負には富士登山を挙げた。「このドラマで良いスタートを切りたいです」としつつ、「富士山に登るっていうのを1回学生の時にやったことがあるんですけど、御来光が見られないまま帰っちゃって。毎年登りたいと言っているので、今年こそは富士山に登って御来光を見たいです」と20代最後の1年にリベンジを誓った。