¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢Î®·ÐÇð¤Î£´¶¯¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬½à·è¾¡¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¥ß¥é¥¯¥ëµ¯¤¤ë¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡½¡½¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÇÀ¶¿åÅì¹â¡ÊÀÅ²¬¡Ë»þÂå¤ÎÂè£¶£²²óÂç²ñ¤Ç£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆÀÅÀ²¦¡Ê£µÆÀÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬½à·è¾¡¡Ê£±£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÎÀï¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤ÏÂç²ñÁ°¤ËÁª¼ê¸¢£´¶¯¤ò¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢Î®·ÐÇð¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¼ÂºÝ¤Ë£²¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸µ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÀÂ¼¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£¹¶¼é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤·¡¢Î¢¤Ø¤âÂ®¤¤¡£½à·è¾¡¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë¾°»Ö¤ÎÊý¤Ï¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿ÀÂ¼¤Î¸ÄÀ¤¢¤ë£Æ£×¿Ø¡££³»î¹ç£±£´ÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¤ò¡¢¾°»Ö¤Î£´»î¹ç£±¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£µÕ¤Ë¾°»Ö¤Ï¿ÀÂ¼¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Ï¡ÖÎ®·ÐÇð¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡£½à¡¹·è¾¡¤È¤ÏµÕ¤ÎÅ¸³«¡£¼¯Åç³Ø±à¤Ï¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤òÁÀ¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡£»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Ç¤Ä¤Ö¤·¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¸åÈ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Î®·ÐÇð¤Ï¥Ü¡¼¥ëºÝ¤â¶¯¤¤¤·¡¢Áª¼êÁØ¤â¸ü¤¤¡££Ê¥¯¥é¥ÖÆâÄêÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼¯Åç³Ø±à¤¬¤½¤³¤ò¤·¤Î¤²¤ë¤«¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤«¤éËþ°÷¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼£Ï£Â¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡¢½Ð¤Ê¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢ÅØÎÏ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¡¢¸¶ÅÀ¤òºÆÅÙ³ÎÇ§¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤ÆÃç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£