Íò¤ÎÆÃÈÖ¤á¤°¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£ö£óÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬·èÃå¤«¡¡º£¸å¤Î¥«¥®°®¤ëÂçÌîÃÒ¤Îà»Å¾å¤¬¤êá
¡¡¹ñÌ±Åª¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ò½ä¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡Íò¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢º£Ç¯£µ·îËö¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³·î¤«¤é£µ·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°²è¤äÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç£µ¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÁØ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò´ê¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¥µ¥¤¥É¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾õÂÖ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆàÍò½Ð±é¥ì¡¼¥¹á¤ò°ìÊâÈ´¤±½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£
¡ÖÍò¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Ç¡ØÍò¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø£Ö£ÓÍò¡Ù¤È£²¤Ä¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Î£È£Ë¤ò½ü¤¯¤È¼ç¤ËÎ¾¶É¤¬Íò½Ð±é¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¸¤ÏºòÇ¯¤«¤éÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ç¥´¥¿¥´¥¿Â³¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æü¥Æ¥ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÉüµ¢Àë¸À¤«¤éÍò¤ò¤º¤Ã¤È±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃÈÖ¤ÎÀ©ºî¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æü¥Æ¥ìÆâ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆÃÈÖ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐàÂç¶âÀ±á¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢½çÄ´¤ËÀ©ºî¤¬¿Ê¤à¤«¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÂçÌîÃÒ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î£³Æü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡ÖÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿À¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ä¥¢¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÌî¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÈÖ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£¶ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¼«¿È¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ç¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Î»þ´ü¤Ë£³»þ´ÖÆÃÈÖ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£