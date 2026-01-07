生田斗真、デビュー曲が主演ドラマ主題歌に 岡村靖幸プロデュースの「胸キュンラブソングです」
俳優・生田斗真のデビュー曲が、日本テレビ系主演ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(10日スタート、毎週土曜21:00〜)の主題歌に決まった。
芸能活動30周年を迎える生田のデビュー曲「スーパーロマンス」は、作詞・作曲・プロデュースに岡村靖幸を迎え、岡村ならではのフレーズとメロディが散りばめられた、ダンサブルでロマンチックなポップソング。
生田は「自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです」と心境を語り、「ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです」と視聴者へメッセージを寄せた。
本楽曲については、「多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています」とコメント。さらに、「岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった『スーパーロマンス』は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです」と、魅力を語った。
ドラマ放送に先駆けて、楽曲の一部音源を使用した映像が、日本テレビドラマ公式YouTubeチャンネルで公開。さらに、ドラマがスタートする10日22時から放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』に、生田が歌手として初出演する。
○■生田斗真 コメント全文
この度、多くのご縁をいただき、ソロアーティストとして音楽活動をスタートすることになりました。新しい挑戦に、今とてもワクワクしています。
岡村靖幸さんが制作・プロデュースしてくださった「スーパーロマンス」は、私のだいすきな“岡村ちゃん”節が随所に散りばめられた、胸キュンラブソングです。
さらに、自身が出演するドラマの主題歌も担当させていただくことになり、普段とは少し違った緊張感の中で放送を迎えることになりそうです。ぜひ、ドラマとあわせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。
2026年、オールドルーキー生田斗真。尊敬するアーティストは、スリップノットパイセン。どうぞ、よろしくお願いします。
【編集部MEMO】
生田斗真はかつて『天才てれびくん』(NHK)の企画でウエンツ瑛士とバンドを組み、CDを発売している。
