¹â¶¶Íõ¡¢À¸¸å£´¤«·î¤Î°¦¸¤¤¬Æü¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¡Äº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Ï¢ÇÆ¡õ¥í¥¹¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶Íõ¡Ê¤é¤ó¡¢£²£´¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÉ´²ÖåçÍõ¡×¤¬£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·½Õ¤òºÌ¤ë¥³¥é¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÊúÉé¡£¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë½êÂ°¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¥ê¡¼¥°¡ÖÏ¢ÇÆ¡×¤È¡¢£¹·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬Ä©¤à£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡ÊÍ¥¾¡¹ñ¤Î¤ß¡Ë¤òº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¿©»öÀ©¸Â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï£¹¡¦£³¡ó¤Þ¤Ç¹Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿°¦¸¤¤À¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£³Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤Î¥³¥é¥à¤âÁá¤¯¤â£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿©»ö¤ÏÎÌ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤·¤¿¡££±£¸ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤Æ£¸£³¡Á£¸£´¥¥í¤ËÁýÎÌ¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÄ·¤ó¤À»þ¤Î´¶³Ð¤Ë¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£¸·î¤ÎÂåÉ½¤Î¼¯»ùÅç¡¦»§ËàÀîÆâ¹ç½É¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ÉÍÜ»Î¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¿©»ö´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢´ðËÜ¤Ï°ìÆü¤ËÄ«£²£µ£°¡¢Ãë£³£°£°¡¢Ìë£³£°£°¥°¥é¥à¡£»î¹ç¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃëÌë¤Ï£´£°£°¡Á£´£µ£°¥°¥é¥à¤È±¿Æ°ÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÊä¿©¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢ËÍ¤ÏÍ¼¿©¤Ç°ìÆü¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¹ç½É¤Ç¤Ï±ÉÍÜ»Î¤ÎÊý¤¬Ëè¿©¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆµÏ¿¡£º£¤â³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÌý¤â¤Î¡Ê»é¼Á¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¹¥Êª¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï²æËý¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤±¤É´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¡Ë´ØÅÄÀ¿Âç¤µ¤ó¤â¿©»ö¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ï¤á¤¿Åö½é¤ÏÂÎ»éËÃÎ¨¤¬£±£²¡¦£µ¡ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï£¹¡¦£³¡ó¡££²½µ¤Ë°ìÅÙ¡¢Â¬¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â½µ¤Ë£²¡¢£³ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈèÏ«¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿çÌ²¤Ç¤¹¡£¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¬¤é°ìÆü£¸»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¿²¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¤ï¤ó¤³¤¬¹â¶¶²È¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥è¥°¡×¤ÇÃË¤Î»Ò¡£À¸¸å£´¤«·î¤ÎÀÖ¤óË·¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¯¤Æ¡£Ä«£·»þÈ¾¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤´ÈÓ¡Á¡ª¡×¤Èµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿²¤ë¤Î¤âÁá¤¤¡£ËÍ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤º¡¢¥è¥°¤È°ì½ï¤ËÁá¿²Ááµ¯¤¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö´ÉÍý¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î´¶³Ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä·¤Ö»þ¤ËÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÄ·¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦Æü¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ»éËÃÎ¨£¹¡óÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÊÆüÅ´¡ËºæÀï¡ÊÆ±£±£±·îÃæ½Ü¡Ë¤Îº¢¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¥¥ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ä·¤Ö¤³¤È¤ÇÀµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤â¤Ç¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤Þ¤º¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÏÈ¤¬·ü¤«¤ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç£±°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÀÚÉä¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÌÜÉ¸¡£¡Ê£¹·î¤Ë¡Ë£²£µºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥¹¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ëÌÌ¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»¡Ä¹â¶¶²È¤Ë°¦¸¤¡Ö¥è¥°¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£»¨¼ï¤ÇÀ¸¸å£²¤«·î¤ÎÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢Íõ¼«¿È¤¬£Ã£Í½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¤¤ê¤Ã¤È¥è¥°¡¡Ä«Å¦¤ß¥ì¥â¥ó¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡×¤«¤é¡Ö¥è¥°¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥È¥¤¥ì¡¢¤ªºÂ¤ê¡¢¤ª¼ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¡ØÂÔ¤Æ¡Ù¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¨¤¤Æü¤Ï»¶Êâ¤ò·ù¤¬¤ë¤±¤É¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¤¤·¡¢Ìþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¡¡Íõ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤é¤ó¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¹·î£²Æü¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ï¾®³Ø£²Ç¯¤«¤é¡£µþÅÔ¡¦Åì»³¹â£³Ç¯»þ¤Î£±£¹Ç¯ÅÙÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£ÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¤Ï£²£°Ç¯£²·î¡£Æ±£´·î¤ËÆüÂÎÂç¿Ê³Ø¡££²Ç¯»þ¤Î£²£±Ç¯£±£±·î¤Ë°Ë£±Éô¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ñ¥É¥Ð¤È·ÀÌó¤·¡¢£²£³¡½£²£´Ç¯µ¨¤Ï¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à£Ö¡££²£´¡½£²£µÇ¯µ¨¤ËÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Æþ¤ê¤·¡¢£²µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼ç¾¡£¸ÞÎØ¤Ï£²£±Ç¯Åìµþ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç£·°Ì¡££±£¸£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£