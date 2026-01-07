滝沢秀明氏（４３）が社長を務める「ＴＯＢＥ」から昨年７月にデビューした７人組グループ「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ（クラスセブン）」の横田大雅（１５）が、２月１４日から東京・紀伊國屋ホールで上演される劇作家・つかこうへいさんの舞台「熱海殺人事件」（同所、３月２日まで）に出演する。

デビューからまだ半年の高校１年生が、大役に抜てきされた。犯人の大山金太郎役を演じる横田は、同作の紀伊國屋ホール公演に１６歳１か月で出演することに。現在男女７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ」に所属する増子敦貴（２６）が２０１７年に１７歳１か月で同じ大山役を演じたが、それを超える最年少記録となる。

１９７３年に発表された「熱海殺人事件」は、１０年に亡くなったつかさんの代表作で、今回が十七回忌特別公演となる。昨年５月には舞台「ＩＭＰＡＣＴ」で好演した横田は「５０年以上も歴史のある『熱海殺人事件』に参加させていただけることを、本当に光栄に感じると同時に、身の引き締まる思いです」とやるき十分。「初めてのことばかりですが、すべてを吸収し、自分自身の成長につなげていきたいと思っています」と意気込んだ。

本作には主人公・木村伝兵衛部長刑事を２０年から演じている荒井敦史（３２）をはじめ、ヒロインの大原優乃（２６）、元ＡＫＢ４８の村山彩希（ゆいり、２８）らが出演する。

◆横田大雅（よこた・たいが） ２０１０年１月２２日生まれ。１５歳。東京都出身。昨年７月７日にＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮのメンバーとして「ｍｉｓｓ ｙｏｕ」で配信デビュー。特技は空手。身長１７１センチ。血液型Ｏ。