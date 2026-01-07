ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）がこのほど、主演するテレビ朝日系連続ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（１０日スタート、土曜・後１１時）の制作発表会見を都内で行い、共演で七五三掛龍也（３０）らも同席した。

原作は夏原エヰジ氏の同名小説。結婚披露宴中に新婦（井桁弘恵）の飲むシャンパンに毒を盛った犯人を捜すため、新郎の和臣（藤井）と式典に参加したカメラマン・桜庭（七五三掛）がバディを組んで奔走するラブサスペンス。

藤井はドラマ内の結婚式について「絶対にリアルではない雰囲気。壇上から見ていると全員犯人に見える」と参列者を容疑者扱い。七五三掛も「カメラで皆さんの写真を撮っていて、笑っているけど、どこか笑っていないような表情があったり、カメラ越しに何かを物語っている」と振り返った。

２人はプライベートでも昨年、共に妹の結婚式に参列。藤井の妹は元Ｅ―ｇｉｒｌｓでモデルの藤井夏恋（２９）で、昨年明治神宮で挙式した。藤井は自身の理想の結婚式について報道陣に聞かれると「ハワイです」と即答したが「和式を経験したことがなかったので、それはそれでいいな」と妹に感化された様子。「今は答えを出せない。ハワイか和式か」と苦笑いした。

一方、七五三掛は自身の妹の式について「本当にステキ」と回想。「生まれた時のグラム数と同じお米を渡していて、両親も号泣して、僕もそれを見て号泣した」と告白した。再び感化された藤井も「それ、俺もやろう」と乗っかっていた。（中西 珠友）