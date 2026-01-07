阪神・伊原陵人投手（２５）が６日、奈良・香芝市の母校・大商大の関屋グラウンドで自主トレを公開し、前鋸（ぜんきょ）筋の強化に励んでいると明かした。肋骨（ろっこつ）の外側から肩甲骨の内側にかけて広がっており、肩甲骨の動きに重要な役割を果たす胸部の筋肉。自身の投球フォームを解析する中で必要性を確認し「うまくはまるかどうか分からないけど、信じてやるしかない」と今オフから特化して鍛え始めた。

智弁学園、大商大、ＮＴＴ西日本を経て２０２４年ドラフト１位で入団。１年目の昨季は２８試合の登板で５勝７敗、防御率２・２９と先発、中継ぎの両方でチームに貢献したが、６月８日・オリックス戦（甲子園）を最後に白星から遠ざかる悔しさも味わった。「投げることに関してのレベルアップがいる」と課題は明確。今は「１年間パフォーマンスを発揮するためのトレーニングや考え方を学んでいる」と成長の道を歩む。

この日、ともに練習した大商大の３学年先輩のヤクルト・大西は「やっぱりいい球を投げる」と後輩の２年目の活躍に太鼓判を押した。また、４５歳で通算１８８勝の石川から自身がもらった「焦るな」という言葉を伝えているという。「社会人から２４歳で入っている。ドラフトの子らも下になるので、焦るんですよ。でも『焦らない』こと。キャッチボールも、準備も、ゆっくり大きく体を使うこと。ずっと言っていますね」

「１年間また戦力として使っていただけるようにしたい」と意気込む伊原。「僕は大学の時に（ドラフト指名漏れで）プロに行けなかった。ここで一生懸命やったのを思い出せる」と今年も３日から同グラウンドで始動した。「去年の成績を超えたいとか、防御率をもっと低く（良く）したいとか、三振を取りたいとかあるけど、まずは連覇できるように、チームの一員になれるようにやりたい」。真価を発揮する一年にしてみせる。（中野 雄太）