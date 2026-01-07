オリックス・才木海翔投手（２５）が６日、レスキュー隊のような「失敗しない男」を目指すと宣言した。大阪市内で市消防局の出初め式に２年連続で出席し、消防隊員による救助訓練や、消防車での一斉放水を見学。幼い頃は消防士に憧れていたというリリーフ右腕は「去年（２５年）はこれに出て活躍させてもらったし、野球をしていなくても（観客として）来たい。（引退するまで）毎年出ようと思います」と目を輝かせた。

プロ３年目の２５年は６月１４日に初昇格し、一度も出場選手登録を抹消されることなくシーズンを完走。主に勝ちパターンの一角として３８試合に登板し、２勝１敗、４セーブ、１１ホールドと自己最高の成績を収めた。１点差や９回のマウンドを経験する中で芽生えたのは、「すごく緊張もするし、自分が打たれたら負ける」との責任感。「消防士もミスなくやっているし、そのために訓練もする。（野球選手である）自分も、チームも負けなしでいきたい」と、２５年の防御率１・８７超えをノルマに定めた。

２５年１０月に右肘手術を受け、現在は徐々にキャッチボールの強度を上げている段階。「オリのレスキュー隊として。４０試合はとりあえず行きたい。僕は毎日、出動していいくらいの意気込み」。人命救助のスペシャリストからもらった刺激を力に変え、自身も完全無欠のセットアッパーとなる。（南部 俊太）