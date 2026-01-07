七五三掛龍也の“あざとい”行動を共演者が暴露 藤井流星「やってるね」 井桁弘恵「わざとですか」
WEST.の藤井流星、Travis Japanの七五三掛龍也が27日、都内で行われた『ぜんぶ、あなたのためだから』制作発表記者会見に登壇した。会見では2人の素顔について共演者からコメントが紹介され、現場での七五三掛の“あざとい”行動が明らかになった。
【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット
藤井が主演を務める今作は、夏原エヰジ氏による小説を映像化。 幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様。まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に？犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス、衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。
ヒロインの井桁は「初日から桜庭の雰囲気をまといすぎて、桜庭だ、と思って。ミステリアスな感じだと思ったんですけど撮影を通してお話させていただくとめちゃくちゃ柔らかい方。フラットに話しかけられるような優しいオーラの方」と挙げた。
一方で、会見では共演の鈴木愛理は「撮影の合間に口に生クリームをつけてクレープを食べていて役とギャップがあった」とのこと。井桁は「え、これはわざとですか？」とツッコむと藤井も「やってるね」とニヤリ。「これはわざとですね…わざとなのかたまたまついたのか…」と弁解する七五三掛は「カフェカーを差し入れしてくれて、おいしすぎてかわいく食べちゃったんですね」と照れ笑いした。
さらに、なえなのからは「クレープの写真を30分も取り続けていて尊敬しました」との証言も。井桁が「ちょっといじられてますね」と指摘すると「桜庭として普段、ずっとみなさんの写真を撮っていたので自分も撮りたいと思ったのかマネージャーさんに撮ってもらいました」と恥ずかしげに説明。「30分撮り続けたなかの3、4枚を厳選して載せたい」と意欲をみせると藤井も「楽しみ」と期待していた。
【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット
藤井が主演を務める今作は、夏原エヰジ氏による小説を映像化。 幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、どうやらシャンパンに毒が混入していた模様。まさか犯人は結婚式に出席していた参列者の中に？犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかに。さらに沙也香のどす黒い過去も見え隠れしてきて…。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス、衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。
一方で、会見では共演の鈴木愛理は「撮影の合間に口に生クリームをつけてクレープを食べていて役とギャップがあった」とのこと。井桁は「え、これはわざとですか？」とツッコむと藤井も「やってるね」とニヤリ。「これはわざとですね…わざとなのかたまたまついたのか…」と弁解する七五三掛は「カフェカーを差し入れしてくれて、おいしすぎてかわいく食べちゃったんですね」と照れ笑いした。
さらに、なえなのからは「クレープの写真を30分も取り続けていて尊敬しました」との証言も。井桁が「ちょっといじられてますね」と指摘すると「桜庭として普段、ずっとみなさんの写真を撮っていたので自分も撮りたいと思ったのかマネージャーさんに撮ってもらいました」と恥ずかしげに説明。「30分撮り続けたなかの3、4枚を厳選して載せたい」と意欲をみせると藤井も「楽しみ」と期待していた。